7 мирных жителей пострадало при обстреле в Дамаске
Семь мирных жителей Дамаска пострадали из-за обстрелов жилых кварталов боевиками из Восточной Гуты.
Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии в четверг, 15 февраля.
"Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооружёнными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей", — цитирует RT заявление Центра примирения.