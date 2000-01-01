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15.02 21:57   MIGnews.com

7 мирных жителей пострадало при обстреле в Дамаске

Семь мирных жителей Дамаска пострадали из-за обстрелов жилых кварталов боевиками из Восточной Гуты.

Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии в четверг, 15 февраля.

"Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооружёнными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей", — цитирует RT заявление Центра примирения.
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