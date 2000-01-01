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15.02 21:29   MIGnews.com

Эксперты расшифровали информацию речевого самописца Ан-148

Межгосударственному авиационному комитету удалось расшифровать информацию речевого самописца Ан-148, который разбился под Москвой в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из Домодедово.

Ранее сообщалось о том, что в результате трагедии погиб 71 человек, среди которых как пассажиры, включая детей, так и все члены экипажа.

Согласно последней предоставленной информации, эксперты после расшифровки смогли найти подтверждение данных, полученных при расшифровке первого — параметрического регистратора.

Согласно первому анализу было установлено, что причина трагедии может заключаться в расхождении данных по скорости полета. Эти данные лётчики получали от приборов. Предполагается, что неполадки, вероятно, были связаны с обледенением приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. Их обогрев был выключен.
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