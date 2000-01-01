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МИД РФ признал гибель 5 россиян в Сирии 15.02 17:17   MIGnews.com

МИД РФ признал гибель 5 россиян в Сирии

В Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что в результате удара со стороны Соединённых Штатов, в Сирии погибли пятеро российских граждан. Такое заявление в четверг, 15 февраля, прозвучало от представительницы российского МИДа Марии Захаровой в ходе её выступления на брифинге.

"По предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить... Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", — сообщила она.

По словам Захаровой, погибшие россияне не являлись военнослужащими РФ. Вероятнее всего, они прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа. Таким образом, даный факт усложняет процесс проверки данных о погибших россиянах.

"Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация", - отметила Захарова.

"Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства", — добавила она.

Стоит отметить, что власти России впервые признали факт гибели граждан в результате удара коалиции.
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