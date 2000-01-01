В Швеции задержали бездомного миллионера

В Швеции сотрудники полиции задержали бездомного с 6 миллионами крон (750 тыс. долларов), пишет газета The Sun.
Случай произошел в городе Уппсала, примерно в 70 километров от столицы. По словам правоохранителей, мужчина приставал к проходим с просьбой дать денег на билет. Отмечается, что некоторым он даже угрожал расправой.
Курьезность происшествия заключается в том, что в момент задержания бездомного, из его карманов в буквальном смысле посыпались деньги.
Позднее задержанному предъявили обвинение в отмывании денег и обязали явиться в суд через несколько дней.