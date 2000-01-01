Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com
В Швеции задержали бездомного миллионера | Фото: Thinkstock15.02 23:34   MIGnews.com

В Швеции задержали бездомного миллионера

В Швеции сотрудники полиции задержали бездомного с 6 миллионами крон (750 тыс. долларов), пишет газета The Sun.

Случай произошел в городе Уппсала, примерно в 70 километров от столицы. По словам правоохранителей, мужчина приставал к проходим с просьбой дать денег на билет. Отмечается, что некоторым он даже угрожал расправой.

Курьезность происшествия заключается в том, что в момент задержания бездомного, из его карманов в буквальном смысле посыпались деньги.

Позднее задержанному предъявили обвинение в отмывании денег и обязали явиться в суд через несколько дней.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:57
Раковые гены могут передаваться женщинам по отцовской линии
09:29
Заключенным-хамасовцам запретили свидания с родственниками
08:51
Нетаниягу вылетел в Германию
08:31
ХАМАС осудил санкции США в отношении группировки
08:19
Холон выгрывает Кубок Израиля по баскеболу
06:25
СМИ: курды и власти Сирии договорились о вводе войск в Африн
05:39
Путин и Абдалла II отметят 55-летие сотрудничества
04:11
Продолжение "Игры престолов" переносится еще на один год
03:34
На МКС впервые в истории сыграли в бадминтон
02:22
Ученые: после смерти некоторые гены остаются активными
01:46
За 2017 год в России предотвратили 24 теракта
22:38
В Австралии политикам запретят заниматься сексом с коллегами
21:57
7 мирных жителей пострадало при обстреле в Дамаске
21:35
Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus