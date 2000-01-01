15.02 12:37 MIGnews.com

Расследование гибели солдат Голани: трейлер смял три Хаммера

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Десятый канал израильского ТВ сообщает о продолжающемся расследовании фатального ДТП восточнее Нетании вечером 13 февраля.Вопреки первоначальным сообщениям в израильских СМИ, колонна Сайерет Голани из трех Хаммеров не стояла на обочине дороги в момент, когда в них врезался трейлер.Трейлер врезался в колонну в тот момент, когда она медленно ехала по левой стороне дороги. Один Хаммер был полностью раздавлен, два разбиты. Двое солдат Голани погибли на месте, 10 получили ранения, один - тяжелое, один - средней степени тяжести и 8 - легкие.Полиция также сообщила, что исключает версию преступления на национальной почве.