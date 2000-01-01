Расследование гибели солдат Голани: трейлер смял три Хаммера
Десятый канал израильского ТВ сообщает о продолжающемся расследовании фатального ДТП восточнее Нетании вечером 13 февраля.
Вопреки первоначальным сообщениям в израильских СМИ, колонна Сайерет Голани из трех Хаммеров не стояла на обочине дороги в момент, когда в них врезался трейлер.
Трейлер врезался в колонну в тот момент, когда она медленно ехала по левой стороне дороги. Один Хаммер был полностью раздавлен, два разбиты. Двое солдат Голани погибли на месте, 10 получили ранения, один - тяжелое, один - средней степени тяжести и 8 - легкие.
Полиция также сообщила, что исключает версию преступления на национальной почве.