15.02 12:51 MIGnews.com

Вынесен приговор убийце троих израильтян в Халамиш

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Военный суд в Иудее приговорил террориста, совершившего теракт в поселении Халамиш к четырем пожизненным заключениям.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает Arutz Sheva.Его признали виновным в преднамеренном убийстве и в покушении на убивство, уточняет издание.По данным издания, 19-летнего Омера аль-Абеда, жителя арабской деревни Кубар приговорили к пожизненным заключениям и выплате компенсации в два с лишним миллиона шекелей.Во время судебного процесса один из представителей фемиды заявил, что "акт, совершенный в Шаббат представляет собой чудовищное преступление, которое разумный человек не может терпеть".По словам другого судьи, террорист не должен быть освобожден из тюрьмы в течение всей жизни. "Я призываю власти не освобождать обвиняемого ни при какой сделке. Он должен оставаться изолированным от общества".Министр обороны Изриаля Авигдор Либерман опубликовал комментарий по поводу приговора террористу: "Никакого пожизненного заключения не хватит для того, чтобы покарать этого человекоподобного зверя, с лица которого все еще не сходит улыбка".Напомним, 21 июля, после наступления шаббата в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, Омар Аль-Обэд совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия.В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения. Террориста обезвредил сосед, прибежавший на крики.