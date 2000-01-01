15.02 10:51 MIGnews.com

Израильтянку подозревают в совращении школьниц

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Полиция арестовала 50-летнюю Малку Лейфер из Самарии, которая обвиняется в серии сексуальных преступлений, совершенных против учениц ультра-ортодоксальной школы общины "Адасса Исраэль".Об этом в четверг, 15 февраля пишет газета Sydney Morning Herald.В постановлении суда говорится, что психиатры должны освидетельствовать Малку Лейфер и затем решить, может ли она предстать перед судом. На время проведения экспертизы женщина, исповедующая ультраортодоксальный иудаизм, останется под стражей.Австралия требует экстрадиции Лейфер с 2014 года. На родине женщину, которая работала директором школы в Мельбурне, обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении 74 несовершеннолетних учениц.В июне 2016 года суд распорядился приостановить экстрадицию Лейфер — она заявила, что страдает серьезным психическим расстройством. Психиатрическая экспертиза тогда показала, что Лейфер действительно подвержена паническим атакам и страдает от сильного тревожного расстройства.Лейфер вновь арестовали 12 февраля. Это произошло после того, как израильские власти получили запрос Интерпола на выдачу женщины австралийским властям. После нескольких недель скрытой слежки, израильские полицейские пришли к выводу, что женщина симулировала душевное заболевание и обманула окружного психиатра, чтобы избежать экстрадиции.По словам представителя полиции Израиля Мики Розенфельда, у правоохранительных органов теперь есть все основания полагать, что Малка Лейфер в состоянии предстать перед судом.Он подчеркнул, что женщина предоставляла властям фальшивые справки о состоянии своего здоровья, а результаты нескольких психологических экспертиз, проведенных в ее отношении, следует считать недействительными.Женщина будет допрошена, после чего ее доставят в мировой суд Петах-Тиквы для рассмотрения ходатайства о продлении срока ее содержания под стражей.Отдел государственной прокуратуры по международным делам обратился в окружной суд Иерусалима для возобновления процедуры экстрадиции подозреваемой в Австралию.Женщина родилась в Израиле, переехала в Австралию, где с 2001 по 2008 год была преподавателем, а затем директором старшей еврейской религиозной школы в Мельбурне.Когда о действиях женщины стало известно, ее отстранили от должности. Через 2 дня после этого она сбежала из страны и вернулась в Еврейское государство.