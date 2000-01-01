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flickr15.02 09:36   MIGnews.com

Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены

В результате террористической атаки в Китае погибли 8 человек, включая двух преступников, еще 10 человек получили ранения.

Инцидент произошел в уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Вооруженные ножами преступники напали на местных жителей.

Полицейские прибыли на место происшествия буквально через несколько минут и застрелили двух нападавших. Шесть человек были арестованы.

В СУАР активно действует террористическая организация "Исламское движение Восточного Туркестана", которая периодически устраивает теракты и провоцирует беспорядки, сообщает Интерфакс.
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