15.02 09:36 MIGnews.com

Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены

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В результате террористической атаки в Китае погибли 8 человек, включая двух преступников, еще 10 человек получили ранения.Инцидент произошел в уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Вооруженные ножами преступники напали на местных жителей.Полицейские прибыли на место происшествия буквально через несколько минут и застрелили двух нападавших. Шесть человек были арестованы.В СУАР активно действует террористическая организация "Исламское движение Восточного Туркестана", которая периодически устраивает теракты и провоцирует беспорядки, сообщает Интерфакс.