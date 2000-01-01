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ЧП на борту самолета Air Canada следующего в Тель-Авив 15.02 07:52   MIGnews.com

ЧП на борту самолета Air Canada следующего в Тель-Авив

Рейс AC84 авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто в аэропорт Бен-Гурион, совершил вынужденную посадку в Лондоне.

Причиной стал разбушевавшийся на борту самолета пассажир, отказывавшийся выполнять указания экипажа.

рейс вылетел в 17:50 из Торонто и должен был приземлиться в Бен-Гурион в 10:15 утра.

После остановки в Лондоне и ареста пассажира британскими властями , самолет продолжит свой путь в Израиль. Ожидается, что он прибудет в Бен-Гурион после полудня.
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