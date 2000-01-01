Следователи потеряли мобильный телефон Таир Рада

Газета Едиот Ахранот сообщает, что следствие потеряло важнейшую улику по делу об убийстве Таир Рада - ее мобильный телефон.
Убийство, десять лет назад всколыхнувшее всю страну, было одним из самых громких в истории Израиля. По делу вынесены три приговора и осужден Михаил Задоров, но многие не верят в его вину.
Слухи вокруг дела Рада начали распространяться с новой силой после тройного убийства в Мигдаль и задержания по обвинению в убийстве Надава Села, который учился с Рада в одной школе.
Телефон был обнаружен на месте убийства, в кармане штанов Рада. Следователи также конфисковали персональный компьютер семьи Рада.
Мать Таир, Илана, на протяжении десяти лет требовала вернуть семье личные вещи дочери.
В декабре прошлого года Илана, через адвоката Моти Тимсити потребовала вернуть вещи через суд. Окружной суд Нацереат вынес соответствующее решение. Компьютер вернули, но 3 января прокуратура была вынуждена признать, что мобильный телефон Рада потерян. Телефон искали месяц, но так и не нашли.
Семья Рада и адвокат не могут поверить в то, что важнейшая улика по делу - телефон, с помощью которого можно было установить точное местонахождение Таир и в котором содержались последние sms сообщения потерян прокуратурой.