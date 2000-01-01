15.02 07:31 MIGnews.com

Следователи потеряли мобильный телефон Таир Рада

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Газета Едиот Ахранот сообщает, что следствие потеряло важнейшую улику по делу об убийстве Таир Рада - ее мобильный телефон.Убийство, десять лет назад всколыхнувшее всю страну, было одним из самых громких в истории Израиля. По делу вынесены три приговора и осужден Михаил Задоров, но многие не верят в его вину.Слухи вокруг дела Рада начали распространяться с новой силой после тройного убийства в Мигдаль и задержания по обвинению в убийстве Надава Села, который учился с Рада в одной школе.Телефон был обнаружен на месте убийства, в кармане штанов Рада. Следователи также конфисковали персональный компьютер семьи Рада.Мать Таир, Илана, на протяжении десяти лет требовала вернуть семье личные вещи дочери.В декабре прошлого года Илана, через адвоката Моти Тимсити потребовала вернуть вещи через суд. Окружной суд Нацереат вынес соответствующее решение. Компьютер вернули, но 3 января прокуратура была вынуждена признать, что мобильный телефон Рада потерян. Телефон искали месяц, но так и не нашли.Семья Рада и адвокат не могут поверить в то, что важнейшая улика по делу - телефон, с помощью которого можно было установить точное местонахождение Таир и в котором содержались последние sms сообщения потерян прокуратурой.