15.02 21:55 MIGnews.com

Сделка по освобождению Бена Хассина провалилась

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Сделка по освобождению Бена Хассина, израильтянина, который обвиняется в убийстве водителя такси в арабской стране, у которой нет дипломатических отношений с Израилем, провалилась, как пишкт Israel Hayom в среду, 15 февраля."Семья погибшего в арабской стране не хочет компенсацию. Даже если мы заплатим им миллионы. Они настаивают, чтобы судья вершил его судьбу", - сказал отец Бена Хассина, Илан.Семья умершего устала ждать, по словам его отца, и будет просить суд судить его в следующую пятницу.По имеющимся данным, Хассин прибыл в арабскую страну около двух лет назад, чтобы навестить своих бабушек и дедушек, которые до сих пор живут там. Во время своего визита он добровольно присоединился к местной милиции, которая борется против боевиков ISIS, и ему был выдан персональное огнестрельное оружие. Во время отпуска по семейным обстоятельствам, Хассин взял такси и, во время езды, беседовал на иврите по телефону.По словам Хассина, когда водитель понял, что он израильтянин, он изменил курс с целью передачи его в руки боевиков ISIS. Чтобы предотвратить это, Хассин застрелил водителя. Водитель умер в больнице через несколько дней, и Хассин был арестован и обвинен в убийстве.