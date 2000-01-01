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YouTube 16.02 09:25   MIGnews.com

Вскрытие не помогло определить причины смерти Ким Чен Ына

Малазийские медики провели вскрытие тела брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает Kyodo.

Ким Чен Нам был сыном бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Он был в немилости у отца, покинул страну и не имел никаких претензий на власть.

Накануне полиция Малайзии подтвердила, что он был убит в аэропорту в Куала-Лумпуре. До этого о гибели 45-летнего Нама сообщали южнокорейские СМИ. Сегодня стало известно, что, по одной из версий, мужчину отравили две вьетнамские шпионки, которые потом скрылись на такси. Как полагают США и Южная Корея, к убийству мужчины причастен Пхеньян.

Сообщается, что вскрытие не помогло установить причины смерти Нама. Исследования будут продолжаться.
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