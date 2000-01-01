16.02 09:25 MIGnews.com

Вскрытие не помогло определить причины смерти Ким Чен Ына

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Малазийские медики провели вскрытие тела брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает Kyodo.Ким Чен Нам был сыном бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Он был в немилости у отца, покинул страну и не имел никаких претензий на власть.Накануне полиция Малайзии подтвердила, что он был убит в аэропорту в Куала-Лумпуре. До этого о гибели 45-летнего Нама сообщали южнокорейские СМИ. Сегодня стало известно, что, по одной из версий, мужчину отравили две вьетнамские шпионки, которые потом скрылись на такси. Как полагают США и Южная Корея, к убийству мужчины причастен Пхеньян.Сообщается, что вскрытие не помогло установить причины смерти Нама. Исследования будут продолжаться.