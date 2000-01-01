15.02 14:20 MIGnews.com

Судья: я не знаю, как люди покупают билеты El Al

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Окружной суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве вынес решение о “замораживании” группового выхода на пенсию восьми старших пилотов и диспетчеров авиакомпании El Al.По сообщению газеты Исраэль Ха-Йом, судья, рассматривающая дела в ходе слушаний воскликнула: “Я не знаю, как люди покупают билеты El Al!”Суд постановил, что требование пилотов об увольнении “замораживается” до начала следующей недели. В этот период они обязаны работать, а менеджмент и пилоты El Al, при посредничестве Гистадрута - достигнуть соглашения, которое устроит все стороны конфликта.