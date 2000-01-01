15.02 11:28 MIGnews.com

Последнее sms-сообщение в телефоне Таир Рада стерто

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Продолжает раскручиваться скандал с потерянным прокуратурой мобильным телефоном убитой десять лет назад девочки Таир Рада.Мать Таир, Илана Рада, в интервью радио 103 FM сказала: “Есть больше спрятанного, чем видимого, они что-то прячут”.Илана 10 лет боролась за то, чтобы ей вернули вещи Таир - и добилась этого по решению суда. Тем не менее, ни в прокуратуре Израиля, ни в прокуратуре северного округа телефона найти не смогли.Представитель прокуратуры теперь утверждает, что “ни на каком этапе расследования и процесса телефон не был вещественным доказательством, и потому не может считаться частью расследования”.Илана Рада в интервью 103 FM заявила, что примерно во время убийства дочери были посланы три текстовых сообщения, и одно из них стерто. Илана заявила, что не знает, кто стер сообщение. Илана сказала, что о стертом сообщении стало известно в результате расследования , проводимого семьей, и она готова представить суду доказательства.На вопрос о том, является ли Задоров убийцей Илана ответила: “Я очень в этом сомневаюсь. Я хочу знать, что происходит. Я похоронила 14-летнюю дочь. Я хочу знать - мне не нужны газетные заголовки, но я хочу знать, что произошло. И если это действительно был Задоров - я всем пожму руку”.