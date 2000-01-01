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15.02 11:00   MIGnews.com

Женщина начала душить людей в самолете, летевшем в Израиль

Стали известны новые подробности чрезвычайного происшествия на борту самолета Air Canada летевшего из Торонто в Тель-Авив.

Женщина , летевшая в самолете, начала беспорядочно душить пассажиров, когда самолет пролетал над Глазго.

Очевидцы рассказывают: “Женщина начала без разбора душить всех подряд. пассажиры скрутили ее, и держали, пока не приземлились в Лондоне”.

Самолет совершил вынужденную посадку в Лондоне.

На взлетно-посадочной полосе самолет ждали 10 полицейских автомобилей. Женщину забрали на допрос.

Самолет, с задержкой на час, вылетел в Тель-Авив.
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