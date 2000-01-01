15.02 10:47 MIGnews.com

В Иерусалиме задержали заснувшую водительницу

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Патрульная машина транспортной полиции в южной части Иерусалима заметила автомобиль, водитель которого вел себя странно.Машина виляла между полосами движения, создавая опасность для других участников движенияПодозрительную машину догнали на перекрестке у светофора. Полицейские были шокированы, увидев, что водительница спит за рулем. Она проснулась только после того, как ей стали сигналить стоявшие сзади автомобили.Водительницу остановили и дали ей попить воды. Ей запретили управлять машиной в течение полутора часов, пока не придет в себя, и объяснили опасность подобного рода поведения.