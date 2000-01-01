В Иерусалиме задержали заснувшую водительницу

Патрульная машина транспортной полиции в южной части Иерусалима заметила автомобиль, водитель которого вел себя странно.
Машина виляла между полосами движения, создавая опасность для других участников движения
Подозрительную машину догнали на перекрестке у светофора. Полицейские были шокированы, увидев, что водительница спит за рулем. Она проснулась только после того, как ей стали сигналить стоявшие сзади автомобили.
Водительницу остановили и дали ей попить воды. Ей запретили управлять машиной в течение полутора часов, пока не придет в себя, и объяснили опасность подобного рода поведения.