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В Иерусалиме задержали заснувшую водительницу 15.02 10:47   MIGnews.com

В Иерусалиме задержали заснувшую водительницу

Патрульная машина транспортной полиции в южной части Иерусалима заметила автомобиль, водитель которого вел себя странно.

Машина виляла между полосами движения, создавая опасность для других участников движения

Подозрительную машину догнали на перекрестке у светофора. Полицейские были шокированы, увидев, что водительница спит за рулем. Она проснулась только после того, как ей стали сигналить стоявшие сзади автомобили.

Водительницу остановили и дали ей попить воды. Ей запретили управлять машиной в течение полутора часов, пока не придет в себя, и объяснили опасность подобного рода поведения.
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