15.01 10:24 MIGnews.com

Крушение самолета МАУ: новое видео с попаданием ракет

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

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В сети обнародовали новое видео с моментом попадания ракеты в Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.Соответствующий ролик опубликовали в одном из иранских аккаунтов в Twitter.На видео можно отчетливо увидеть, как были выпущены две ракеты, которые в последствии попадают в самолет. Интервал пуска – приблизительно 23 секунды. Странность заключается в том, что в углу ролика можно заметить дату "17 октября 2019 года".Тем не менее, издание The New York Times провело проверку на подлинность и выяснило, что на самом деле этот момент был снят именно в день крушения украинского лайнера. Попадание первой ракеты стало причиной нарушения работы транспондера.