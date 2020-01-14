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Крушение самолета МАУ: новое видео с попаданием ракет | Фото:15.01 10:24   MIGnews.com

Крушение самолета МАУ: новое видео с попаданием ракет

В сети обнародовали новое видео с моментом попадания ракеты в Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Соответствующий ролик опубликовали в одном из иранских аккаунтов в Twitter.

На видео можно отчетливо увидеть, как были выпущены две ракеты, которые в последствии попадают в самолет. Интервал пуска – приблизительно 23 секунды. Странность заключается в том, что в углу ролика можно заметить дату "17 октября 2019 года".

Тем не менее, издание The New York Times провело проверку на подлинность и выяснило, что на самом деле этот момент был снят именно в день крушения украинского лайнера. Попадание первой ракеты стало причиной нарушения работы транспондера.




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