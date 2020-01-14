Лос-Анджелес: из-за сброса авиатоплива пострадали 60 человек
Шестьдесят человек обратились за медпомощью в связи с тем, что во вторник самолет сбросил авиатопливо в районе нескольких школ, находящихся рядом с Лос-Анджелесом.
Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон отметил, что происшествие случилось вскоре после полудня.
Как уточняется, речь идет о шести школах, в том числе пяти начальных. Согласно информации телеканала, в полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса отметили, что никто из пострадавших не был госпитализирован, пишет CNN.
Вместе с тем, по данным пожарной службы, опубликованным в Twitter, количество пострадавших составило 44 человека.