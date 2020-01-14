Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Лос-Анджелес: из-за сброса авиатоплива пострадали 60 человек 15.01 15:10   MIGnews.com

Лос-Анджелес: из-за сброса авиатоплива пострадали 60 человек

Шестьдесят человек обратились за медпомощью в связи с тем, что во вторник самолет сбросил авиатопливо в районе нескольких школ, находящихся рядом с Лос-Анджелесом.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон отметил, что происшествие случилось вскоре после полудня.

Как уточняется, речь идет о шести школах, в том числе пяти начальных. Согласно информации телеканала, в полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса отметили, что никто из пострадавших не был госпитализирован, пишет CNN.

Вместе с тем, по данным пожарной службы, опубликованным в Twitter, количество пострадавших составило 44 человека.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Ракетная тревога в общинах около Газы
15:30
Украина выдвинула требования Ирану
15:07
У кошерного ресторана в Амстердаме нашли самодельную бомбу
14:58
Майк Помпео: политика сдерживания не ограничивается Ираном
14:41
Терминал в Бен-Гурионе закроют на несколько дней
14:29
Мандельблитт представит обвинения против Битана до выборов
14:11
Беннетт: в "зоне С" будут новые природные заповедники
13:55
Венесуэла проведет военные учения в феврале
13:37
ХАМАС: обмена пленными не будет без выполнения наших условий
13:23
Депутат от Кахоль Лаван: прекратите цирк в Кнессете
13:09
Мексика: военные не смогли выбраться из тонущего джипа
12:55
Перемирие в Ливии сорвано
12:41
Бахрейн избавился от дружественного Израилю главы МИД
12:30
Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus