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Мексика: военные не смогли выбраться из тонущего джипа 15.01 13:09   MIGnews.com

Мексика: военные не смогли выбраться из тонущего джипа

Четверым солдатам не удалось выбраться из тонущего джипа минобороны Мексики, который после нападения на него упал в канал в приграничном с США городе Рейноса в штате Тамаулипас. Об этом пишет губернатор штата Тамаулипас Франсиско Кабеса де Вака в Twitter. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Части военных из автомобиля удалось выбраться, вместе с тем четверо оказались в ловушке. Силы гражданской защиты и пожарные, прибыв на место инцидента, вытащили из воды автомобиль и тела погибших.

В течение последних лет в Мексике наблюдается волна насилия, вызванная противостоянием картелей за контроль над транзитом кокаина в США, пишет CityNews.



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