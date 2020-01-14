Мексика: военные не смогли выбраться из тонущего джипа
Четверым солдатам не удалось выбраться из тонущего джипа минобороны Мексики, который после нападения на него упал в канал в приграничном с США городе Рейноса в штате Тамаулипас. Об этом пишет губернатор штата Тамаулипас Франсиско Кабеса де Вака в Twitter. Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Части военных из автомобиля удалось выбраться, вместе с тем четверо оказались в ловушке. Силы гражданской защиты и пожарные, прибыв на место инцидента, вытащили из воды автомобиль и тела погибших.
В течение последних лет в Мексике наблюдается волна насилия, вызванная противостоянием картелей за контроль над транзитом кокаина в США, пишет CityNews.
Lamento profundamente el fallecimiento de los cuatro elementos de la @SEDENAmx que perdieran la vida la tarde de este martes en #Reynosa. Mis condolencias a sus familias y a sus compañeros del Ejército Mexicano. pic.twitter.com/fepjE2EIVh