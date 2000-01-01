15.01 09:26 MIGnews.com
Видео: новые протесты в Иране из-за самолета МАУ
Вечером, 15 января, в Иране продолжились акции антиправительственных протестов.
Четвертый день подряд граждане страны выходили на улицы после того, как власти подтвердили, что Тегеран виноват в крушении Boeing "Международных авиалиний Украины".
Видеоматериалы были отправлены с большим риском для свободы и жизни с использованием зашифрованной технологии, передает "Аруц Шева".
В ходе демонстраций протестующие выкрикивали: "нам стыдно за нашего глупого Верховного лидера".
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