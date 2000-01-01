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Видео: новые протесты в Иране из-за самолета МАУ | Фото:15.01 09:26   MIGnews.com

Видео: новые протесты в Иране из-за самолета МАУ

Вечером, 15 января, в Иране продолжились акции антиправительственных протестов.

Четвертый день подряд граждане страны выходили на улицы после того, как власти подтвердили, что Тегеран виноват в крушении Boeing "Международных авиалиний Украины".

Видеоматериалы были отправлены с большим риском для свободы и жизни с использованием зашифрованной технологии, передает "Аруц Шева".

В ходе демонстраций протестующие выкрикивали: "нам стыдно за нашего глупого Верховного лидера".








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