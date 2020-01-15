Непогода в Пакистане унесла жизни 93-х человек

Количество погибших из-за ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане достигло 93 человек, еще 53 человека пострадали, пишет TellerReport.
Ранее поступали сообщения, что не менее 57 человек погибли, 42 пострадали в связи со сходом лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.
Издание отмечает, что больше жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где погибли 66 человек. 20 смертельных случаев насчитывают в провинции Белуджистан, еще 7 человек погибли в провинции Пенджаб.
По словам официальных лиц, эта цифра может расти, так как некоторые районы долины Нилам до сих пор недоступны в связи с сильным снегопадом.