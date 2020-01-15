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Непогода в Пакистане унесла жизни 93-х человек 15.01 10:09   MIGnews.com

Непогода в Пакистане унесла жизни 93-х человек

Количество погибших из-за ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане достигло 93 человек, еще 53 человека пострадали, пишет TellerReport.

Ранее поступали сообщения, что не менее 57 человек погибли, 42 пострадали в связи со сходом лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.

Издание отмечает, что больше жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где погибли 66 человек. 20 смертельных случаев насчитывают в провинции Белуджистан, еще 7 человек погибли в провинции Пенджаб.

По словам официальных лиц, эта цифра может расти, так как некоторые районы долины Нилам до сих пор недоступны в связи с сильным снегопадом.


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