Мировая угроза: показан подземный "ракетный город" Ирана
Информационное агентство Tansim показало фото подземного "ракетного города" Ирана, где находятся предположительно сотни твердотопливных ракет, готовых к атаке.
Уточняется, что из 15 снарядов, выпущенных по американским базам в Ираке, две упали на иранскую территорию, по-видимому, по техническим причинам, передает Farda.
Публикация фотографий совпадает с решением Великобритании, Франции и Германии запустить механизм урегулирования спора по ядерной сделке 2015 года в ответ на постепенное сокращение Ираном своих обязательств.
Когда в 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерного соглашения, он назвал иранские баллистические ракеты одной из своих главных проблем и потребовал от Тегерана соглашения, касающегося распространения его арсенала.
В свою очередь, командир подразделения ПВО "Корпуса стражей исламской революции" Али Гаджизаде предупреждал, что ракетные склады Ирана разбросаны по разным частям страны и находятся в бункерах, спрятанных под землей в 500 метрах в горах штата.
В течение последних шести лет КСИР заявлял, что построил три подземных "ракетных города", в которых размещены туннели, заполненные твердотопливными и баллистические ракетами средней дальности. Какой именно из трех бункеров показало агентство Tansim, не уточняется.