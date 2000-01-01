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Мировая угроза: показан подземный `ракетный город` Ирана | Фото:15.01 07:44   MIGnews.com

Мировая угроза: показан подземный "ракетный город" Ирана

Информационное агентство Tansim показало фото подземного "ракетного города" Ирана, где находятся предположительно сотни твердотопливных ракет, готовых к атаке.

Уточняется, что из 15 снарядов, выпущенных по американским базам в Ираке, две упали на иранскую территорию, по-видимому, по техническим причинам, передает Farda.

Публикация фотографий совпадает с решением Великобритании, Франции и Германии запустить механизм урегулирования спора по ядерной сделке 2015 года в ответ на постепенное сокращение Ираном своих обязательств.

Мировая угроза: показан подземный `ракетный город` Ирана | Фото:

Когда в 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерного соглашения, он назвал иранские баллистические ракеты одной из своих главных проблем и потребовал от Тегерана соглашения, касающегося распространения его арсенала.

В свою очередь, командир подразделения ПВО "Корпуса стражей исламской революции" Али Гаджизаде предупреждал, что ракетные склады Ирана разбросаны по разным частям страны и находятся в бункерах, спрятанных под землей в 500 метрах в горах штата.

В течение последних шести лет КСИР заявлял, что построил три подземных "ракетных города", в которых размещены туннели, заполненные твердотопливными и баллистические ракетами средней дальности. Какой именно из трех бункеров показало агентство Tansim, не уточняется.

Мировая угроза: показан подземный `ракетный город` Ирана | Фото:


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