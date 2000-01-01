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У кошерного ресторана в Амстердаме нашли самодельную бомбу | Фото:15.01 15:07   MIGnews.com

У кошерного ресторана в Амстердаме нашли самодельную бомбу

Возле голландского кошерного ресторана в Амстердаме обнаружили коробку с самодельной бомбой. Ранее, здесь произошло несколько антисемитских нападений.

Картонная коробка с логотипом пивного бренда Heineken была найдена в среду утром, 15 января, возле ресторана HaCarmel в южной части Амстердама. В ней были скрепляющие провода для маскировки и черный электрический переключатель наверху.

Согласно сообщению в Twitter группы Federatief Joods Nederland, полицейское подразделение по утилизации бомб в срочно порядке выехало к месту происшествия, чтобы осмотреть устройство и убедиться, что там бомба.

В 2017 году 29-летний мужчина, размахивая флагом Организации освобождения Палестины, разбил окна ресторана деревянной дубинкой, украв израильский флаг.


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