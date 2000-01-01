15.01 15:30 MIGnews.com

Украина выдвинула требования Ирану

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Официальный Киев обратился к Ирану с требованием передать бортовые самописцы самолета рейса PS752 "Международный авиалиний Украины", сбитого над Тегераном.Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины."Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", – сказано в сообщении.Уточняется, что Украина примет все меры для обеспечения расшифровки черных ящиков и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.