Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Украина выдвинула требования Ирану | Фото:15.01 15:30   MIGnews.com

Украина выдвинула требования Ирану

Официальный Киев обратился к Ирану с требованием передать бортовые самописцы самолета рейса PS752 "Международный авиалиний Украины", сбитого над Тегераном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Украина примет все меры для обеспечения расшифровки черных ящиков и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Ракетная тревога в общинах около Газы
15:10
Лос-Анджелес: из-за сброса авиатоплива пострадали 60 человек
15:07
У кошерного ресторана в Амстердаме нашли самодельную бомбу
14:58
Майк Помпео: политика сдерживания не ограничивается Ираном
14:41
Терминал в Бен-Гурионе закроют на несколько дней
14:29
Мандельблитт представит обвинения против Битана до выборов
14:11
Беннетт: в "зоне С" будут новые природные заповедники
13:55
Венесуэла проведет военные учения в феврале
13:37
ХАМАС: обмена пленными не будет без выполнения наших условий
13:23
Депутат от Кахоль Лаван: прекратите цирк в Кнессете
13:09
Мексика: военные не смогли выбраться из тонущего джипа
12:55
Перемирие в Ливии сорвано
12:41
Бахрейн избавился от дружественного Израилю главы МИД
12:30
Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus