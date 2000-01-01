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В Бахрейне впервые с 2008 года казнили террористов 15.01 09:57   MIGnews.com

В Бахрейне впервые с 2008 года казнили террористов

Власти Бахрейна в воскресенье, 15 января, казнили трех шиитских мусульман, осужденных за проведения теракта, в результате которого погибли сотрудник полиции эмирата и 2 бахрейнских полицейских в 2014 году.

Прокурор заявил, что это первый смертный приговоров, который будет исполнен с 2008 года.

Казни произошли менее чем через неделю после того, как высшая судебная инстанция страны, Кассационный суд, подтвердил смертный приговор, первоначально вынесенный в 2015 году против Аббаса аль-Самеа, Сами Мушаима и Али аль-Сингейса.
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