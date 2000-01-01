15.01 09:36 MIGnews.com

Число утонувших в Индии возросло до 24 человек

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Тела 24 человек подняли из воды в ходе спасательные операции в восточной части провинции Бихар в Индии после того, как лодка перевернулась в реке Ганг, как сообщила полиция в воскресенье, 15 января.Трагедия произошла в районе Патны, когда лодка переправляла людей, возвращавшихся после фестиваля "Макар Санкранти".Судно, которое приняли людей для свободной езды от Ганга Гат, как сообщается, был переполнен и перевернулась.Ранее сообщалось о том, что 11 человек утонули и 15 человек пропали без вести после того, как их переполненная лодка перевернулась в реке на востоке Индии, как сообщает полиция.13 человек были спасены и госпитализированы, отметили спасатели, которые продолжают искать выживших.Полиция сообщила, что такое судно может перевозить до 25 пассажиров, но это было переполнено, потому что люди возвращались в Патну после посещения индуистского фестиваля, который был организован правительством штата.