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15.01 09:36   MIGnews.com

Число утонувших в Индии возросло до 24 человек

Тела 24 человек подняли из воды в ходе спасательные операции в восточной части провинции Бихар в Индии после того, как лодка перевернулась в реке Ганг, как сообщила полиция в воскресенье, 15 января.

Трагедия произошла в районе Патны, когда лодка переправляла людей, возвращавшихся после фестиваля "Макар Санкранти".

Судно, которое приняли людей для свободной езды от Ганга Гат, как сообщается, был переполнен и перевернулась.

Ранее сообщалось о том, что 11 человек утонули и 15 человек пропали без вести после того, как их переполненная лодка перевернулась в реке на востоке Индии, как сообщает полиция.

13 человек были спасены и госпитализированы, отметили спасатели, которые продолжают искать выживших.

Полиция сообщила, что такое судно может перевозить до 25 пассажиров, но это было переполнено, потому что люди возвращались в Патну после посещения индуистского фестиваля, который был организован правительством штата.
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