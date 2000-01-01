Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Бельгия: задержаны 3 причастных к терроризму 15.01 08:53   MIGnews.com

В Моленбек задержаны три террориста

Бельгийская полиция задержала трех человек для проведения допроса после проведения обысков в Брюсселе, которые были связаны с расследованием по борьбе с терроризмом. Об этом сообщила бельгийская прокуратура в воскресенье, 15 января.

Обыски домов были проведены в Брюсселе в районе Моленбек, к которому было приковано международное внимание после того, как местные жители, имеющие связи с Сирией, принимали участие в нападениях в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

"Обыски проводились в рамках расследования брюссельской прокуратуры", - заявил пресс-секретарь брюссельской прокуратуры. "Пока ничего не было найдено, три человека были доставлены на допрос".

Район, где проводились обыски, был закрыт для движения транспорта, как сообщает Reuters.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:04
Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении
09:57
В Бахрейне впервые с 2008 года казнили террористов
09:36
Число утонувших в Индии возросло до 24 человек
09:23
Правительство обсудит закон о депортации семей террористов
09:03
Бывший шофер Нетаниягу приговорен к 27 годам заключения
08:24
"Минный кризис" в Ираке и Сирии
08:19
Расизм других: когда черные пытают белого
08:15
"Израильская авиация опасается атаковать Сирию"
07:49
Помощники Трампа: Сообщения о встрече с Путиным - выдумка
07:41
Редактор Едиот Ахранот: в моих руках - шкала Рихтера
07:17
Первым лидером, с которым встретится Трамп станет Путин
07:01
Убийство в Ашдоде: сын сообщил о "буйной" матери
06:30
Литва отделится забором от Калининградской области
05:26
Мощные землетрясения в Индонезии и Фиджи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus