15.01 08:53 MIGnews.com

В Моленбек задержаны три террориста

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Бельгийская полиция задержала трех человек для проведения допроса после проведения обысков в Брюсселе, которые были связаны с расследованием по борьбе с терроризмом. Об этом сообщила бельгийская прокуратура в воскресенье, 15 января.Обыски домов были проведены в Брюсселе в районе Моленбек, к которому было приковано международное внимание после того, как местные жители, имеющие связи с Сирией, принимали участие в нападениях в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек."Обыски проводились в рамках расследования брюссельской прокуратуры", - заявил пресс-секретарь брюссельской прокуратуры. "Пока ничего не было найдено, три человека были доставлены на допрос".Район, где проводились обыски, был закрыт для движения транспорта, как сообщает Reuters.