Расизм других: когда черные пытают белого

Новый год в Америке начался с шокирующего инцидента. Четыре молодых афроамериканца похитили белого в Чикаго и на протяжении суток пытали его.Похитители - два 18-летних юноши и две девушки, 18 и 24 лет от роду связали жертву, долго избивали ее, вырезали ножом куски скальпа, заставляли ползать по полу и целовать землю, пить воду из унитаза и кричать : “Я, трахал белых, я трахал Дональда Трампа!”Мучители снимали все это на камеру и показывали в реальном времени в facebook. Очевидно, они наслаждались этим процессом. Жертва, молодой человек, страдавший от шизофрении и других душевных расстройств, сумел бежать в тот момент, когда его похитители дрались со соседями, пришедшими жаловаться на шум. Полуодетого и окровавленного юношу подобрала полиция на заснеженных улицах Чикаго.С учетом ужасающих подробностей инцидента, большая часть мэйнстримной прессы отреагировала на него чрезвычайно мягко. В информации Associated Press говорилось о расследовании “дела о клипе в социальных сетях, в котором несколько человек избивают мужчину в квартире”.Главный рупор глобальной левой прессы, New York Times, после избрания в ноябре Дональда Трампа президентом США публикует колонку This Week in Hate (ненависть недели) , в которой пишет о преступлениях совершенных на почве расизма, гомофобии и исламофобии. 6 января New York Times упомянула о деле, но как о преступлении “на почве ненависти к инвалидам”. Газета писала: “Насилие в отношении тинейджера-инвалида бросило свет на преступления, которые зачастую остаются безнаказанными”. Жертвой недели был назван черный трансгендер, которого ударила по лицу женщина в метро.Телеканал CNN выжимает из зрителей слезу, рассказывая о том, как добрые люди собрали за считанные дни для помощи жертве 160 тысяч долларов онлайн - но ни слова не говорит ни о происхождении нападавших, ни о расистских мотивах их действий.