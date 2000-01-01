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15.01 08:24   MIGnews.com

"Минный кризис" в Ираке и Сирии

Через 20 лет после знакового визита принцессы Дианы к минному полю в Анголе, мир столкнулся с новым минным кризисом в Сирии и Ираке, набирающем такие масштабы, которых не видели в течение многих десятилетий.

Консультативная группа Mines сообщила, что более 9000 новых заложенных противопехотных мин обезвредили и уничтожили в обеих странах в течение последних 6 месяцев в районах, ранее удерживаемых боевиками ISIS.

Джейн Кокинг, исполнительный директор группы, заявила, что по меньшей мере, $ 100 млн дополнительного финансирования потребуется в год для обезвреживания вновь заложенных мин и тех, которые еще находятся в земле от предыдущих конфликтов в более чем 60 странах.

"Проблема заключается в том, что мы видим появление нового кризиса такого масштаба, которого мы не видели с 1990-х годов, а также требует существенно больше денег", - сказала Кокинг Thomson Reuters Foundation.

По ее словам, трудно оценить масштаб проблемы, но, судя по количеству уже обезвреженных мин, ISIS произвело самодельные противопехотные мины в "промышленных масштабах".

Производство и использование наземных мин сократилось после того, как почти два десятилетия назад был заключен Договор о запрещении противопехотных мин, который запрещает их использование, хранение и передачу.

Камбоджа, Шри-Ланка, Ангола и Афганистан являются одними из самых заминированных стран в мире, по данным Landmine Monitor, наиболее авторитетного источника по данному вопросу.
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