15.01 07:01 MIGnews.com

Убийство в Ашдоде: сын сообщил о "буйной" матери

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40-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что его мать "буйствует" в жилом доме в Ашдоде.Полицейские обнаружили, что мать лежит на полу квартиры без сознания.Прибывшие к месту происшествия врачи констатировали смерть 66-летней матери, на теле которой были обнаружены следы тяжелого насилия.Обстоятельства инцидента остались неясными, и сын был задержан полицией по подозрению в убийстве.