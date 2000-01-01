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15.01 07:01   MIGnews.com

Убийство в Ашдоде: сын сообщил о "буйной" матери

40-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что его мать "буйствует" в жилом доме в Ашдоде.

Полицейские обнаружили, что мать лежит на полу квартиры без сознания.

Прибывшие к месту происшествия врачи констатировали смерть 66-летней матери, на теле которой были обнаружены следы тяжелого насилия.

Обстоятельства инцидента остались неясными, и сын был задержан полицией по подозрению в убийстве.
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