16.01 06:38 MIGnews.com

Бразилия: бунтовщики обезглавили трех заключенных

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В Бразилии произошел уже третий за последние недели крупный бунт в тюрьме. Заключенные захватили исправительное учреждение "Алькакуз" в городе Натал на северо-востоке Бразилии. По данным полиции, в ходе бунта как минимум трое заключенных были обезглавлены."Погибших много. Но мы сейчас просто не может попасть в тюрьму", - признал майор Веллингтон Камило, глава пенитенциарной системы штата Риу-Гранди-ду-Норти. Точных данных о количестве жертв у полиции пока нет.Камило добавил, что сбежать никому из заключенных не удалось. По его словам, полиция попытается проникнуть в исправительное учреждение с рассветом. Сейчас у здания собрались десятки родственников заключенных, ожидающих информации о своих близких.Беспорядки начались в субботу днем, когда заключенные, принадлежащие к одной из могущественных преступных группировок, атаковали другую группу арестантов в одном из блоков тюрьмы. Снаружи тюрьмы были слышны взрывы и выстрелы.Беспорядки в "Алькакузе" стали уже третьим крупным бунтом в Бразилии в этом году. В начале января около 100 заключенных погибли во время столкновений в тюрьмах штатов Амазонас и Рорайма, сообщает "Би Би Си".