15.01 22:04 MIGnews.com

Собака спасла хозяина от гибели, согревая его 18 часов

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В американском штате Мичиган собака совершила по-настоящему героический, согревая хозяина 18 часов на холоде. Данный случай подтверждает общеизвестное заявление о том, что собака самый верный и преданный друг человека.Золотистый ретривер по кличке Келси в течение 18 часов согревала своего хозяина Боба. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Мужчина вышел во двор за дровами для своего камина, однако поскользнулся и сломал шею.Боба ждала ужасная смерть, ведь он бы замерз намертво, ведь в ту ночь температура на улице опустилась до - 24 градусов. Однако его верный друг Келси ложилась на хозяина, согревая его своим телом, лизала ему лицо и руки, что позволяло ему оставаться в сознании. И непрерывно лаяла, зовя на помощь.К счастью, лай собаки услышал сосед потерпевшего, который и вызвал службу спасения.