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flickr 15.01 21:18   MIGnews.com

Андреа Бочелли отменил выступление на инаугурации Трампа

Оперная звезда итальянец Андреа Бочелли отказался выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое решение 58-летний незрячий тенор принял после того, когда якобы получил серию сообщений с угрозами расправы. Об этом сообщает издание The Daily Mail в воскресенье, 15 января.

Ранее сообщалось, что Бочелли отказался выступить на церемонии 20 января, опасаясь, что его поклонники будут бойкотировать концерты и откажутся покупать его пластинки.

Источник, приближенный к оперному певцу сообщил, что Андреа Бочелли опечален тем, что он не сможет принять участие в таком масштабном мероприятии, но опасность для жизни очень велика, и поэтому он не споет на инаугурации Дональда Трампа.
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