15.01 18:58 MIGnews.com

В Испании изъяли более 10 тысяч единиц оружия боевиков

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В Испании была обнаружена крупная партия оружия, которая предназначалась боевикам террористических группировок. Среди оружия были также и зенитные пулеметы, которыми можно сбивать самолеты. Об этом сообщила Национальная полиция в воскресенье, 15 января.Подпольный склад с оружием был найден правоохранительными органами в ходе расследования причастности 5 человек к террористам. Ранее были задержаны 5 испанцев (4 мужчины и 1 женщина), которые занимались сбытом оружия на черном рынке преступным группировкам, в том числе и джихадистским.Арестованные покупали раритетное оружие, ремонтировали и продавали его на черном рынке. Общая стоимость партии составляет 10 миллионов евро.