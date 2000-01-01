15.01 16:55 MIGnews.com

Берлинский террорист Анис Амри употреблял наркотики

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Выходец из Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в теракте на Берлинской ярмарке в конце декабря прошлого года был наркозависимым. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на официальный доклад правоохранительных ведомств о террористической атаке.Отмечается, что тунисец занимался продажей наркотиков, а также сам регулярно употреблял кокаин и экстази. Но пока неизвестно был ли Анис Амри под воздействием наркотических веществ во время нападения на Берлинской ярмарке.Напомним, что 19 декабря 2016 года на ярмарке в Берлине грузовик протаранил толпу людей. В результате нападения 12 человек погибли и около 50 были травмированы. Амри удалось убежать в итальянский город Милан, где он был ликвидирован сотрудниками полиции.