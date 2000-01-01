15.01 16:25 MIGnews.com

У берегов Испании найдены тела 5 погибших мигрантов

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В эти выходные у южного побережья Испании были обнаружены тела 5 погибших мигрантов. Об этом сообщил представитель полиции в воскресенье, 15 января. По его словам, по крайней мере, еще 8 тел были найдены у берегов Ливии в субботу, 14 января.Тела четырех мужчин и одной женщины были обнаружены недалеко от побережья Тарифы в пятницу поздно вечером, 13 января и в течение дня в субботу. Однако, по словам пресс-секретаря полиции пока неизвестно откуда прибыли беженцы.Также в субботу, 14 января, по меньшей мере, погибли 8 мигрантов у берегов Ливии. Лодка, в которой находились нелегалы, потерпела крушения, что и привело к гибели беженцев.В настоящее время испанские, итальянские и французские сотрудники береговой охраны проводят совместную спасательную операцию в Средиземном море. Тысячи мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока пытаются добраться на плотах и лодках к берегам Европы.В 2016 году было зафиксировано почти 5 000 случаев смертей мигрантов в морских водах, пытавшихся нелегально попасть в Европу.