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15.01 16:25   MIGnews.com

У берегов Испании найдены тела 5 погибших мигрантов

В эти выходные у южного побережья Испании были обнаружены тела 5 погибших мигрантов. Об этом сообщил представитель полиции в воскресенье, 15 января. По его словам, по крайней мере, еще 8 тел были найдены у берегов Ливии в субботу, 14 января.

Тела четырех мужчин и одной женщины были обнаружены недалеко от побережья Тарифы в пятницу поздно вечером, 13 января и в течение дня в субботу. Однако, по словам пресс-секретаря полиции пока неизвестно откуда прибыли беженцы.

Также в субботу, 14 января, по меньшей мере, погибли 8 мигрантов у берегов Ливии. Лодка, в которой находились нелегалы, потерпела крушения, что и привело к гибели беженцев.

В настоящее время испанские, итальянские и французские сотрудники береговой охраны проводят совместную спасательную операцию в Средиземном море. Тысячи мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока пытаются добраться на плотах и лодках к берегам Европы.

В 2016 году было зафиксировано почти 5 000 случаев смертей мигрантов в морских водах, пытавшихся нелегально попасть в Европу.
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