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Американка родила `малыша-Халка` | Фото: Thinkstock16.01 03:21   MIGnews.com

Американка родила "малыша-Халка"

В США в штате Луизиана женщина Лаквbна Хантер Гровер родила мальчика, весом 6 килограмм. Малышу уже дали прозвище "невероятный Халк". На мальчике уже трещит одежда, предназначенная для детей старшего возраста, передает ТСН со ссылкой на Mirror.

Мама малыша говорит, что незнакомцы предполагали, что она даст жизнь тройни, когда видели ее живот. Колоссальный вес малыша сразу после рождения был почти вдвое выше средней массы тела новорожденных. Уже после одного месяца жизни мальчик весит почти 7 килограммов.

Женщина говорит, что ее бойфренд не мог поверить своим глазам, когда ему показали мальчика. Некоторая одежда малыша предназначен для 18-месячных детей. В свою очередь, женщина призналась, что больше не хочет иметь детей.
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