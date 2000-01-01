Учительница, забеременевшая от 13-летнего, села на 10 лет
24-летняя американская учительница Александра Вера из Хьюстона забеременела от собственного 13-летнего ученика.
Роман между учительницей и учеником девять месяцев развивался в Instagram - и затем перерос в сексуальную близость.
Вера была представлена родителям ученика в качестве его “подружки”.
Жертва проводила ночи в постели учительницы - и та отвозила ее по утрам на остановку школьного автобуса.
Окружной судья Майкл МакСпадден заявил, что Вера не является “классическим педофилом”, и что она не представляла угрозы для других детей, но ее следовало “образцово наказать”, дабы другим учителям не приходили в голову подобные идеи.
Веру приговорили к 10 годам лишения свободы. Она сделала аборт.