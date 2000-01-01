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Самоа продлевает чрезвычайное положение из эпидемии кори | Фото:14.12 15:04   MIGnews.com

Самоа продлевает чрезвычайное положение из эпидемии кори

В субботу, 14 декабря, островное государство Самоа в южной части Тихого океана продлило чрезвычайное положение в связи со вспышкой кори, в результате которой погибло 72 человека. Новая Зеландия объявила о выделении 1 млн новозеландских долларов (640 700 долларов США) в качестве помощи.

Чрезвычайное положение будет продлено до 29 декабря, и с начала вспышки в октябре было зарегистрировано 5154 случаев заболевания. Население Самоа составляет всего 200 000 человек. Большинство погибших были в возрасте до четырех лет.

После проведения кампании обязательной иммунизации приблизительно 93% всех отвечающих критериям лиц в Самоа в настоящее время вакцинированы против кори.

В соответствии с планом дети до пяти лет и матери и их семьи будут подвергаться вакцинации. Финансирование будет направлено в Фонд Организации Объединенных Наций для детей (ЮНИСЕФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Организация заявила, что корь заразила почти 10 миллионов человек в 2018 году и убила 140 000 человек, в основном детей. Эпидемии кори произошли в этом году в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Украине.


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