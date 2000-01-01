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`Моссад` помог сорвать серию терактов в Дании | Фото:15.12 03:15   MIGnews.com

"Моссад" помог сорвать серию терактов в Дании

Служба внешней разведки "Моссад" помогла полиции Дании предотвратить серию терактов.

Об этом вечером субботы, 14 декабря, сообщил военный обозреватель Нир Двори, передает Arutz Sheva.
По его словам, "Моссад" помог местным силовикам и разведслужбам в последний момент сорвать длинный список террористических актов.

В ходе операции, проводившейся в последние несколько дней, датские силовики арестовали 21 подозреваемого в террористической деятельности.

Сообщается, что террористы были пойманы в секретных квартирах в Копенгагене и нескольких других городах страны, прежде чем они смогли совершить волну террористических атак.


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