15.12 03:15 MIGnews.com

"Моссад" помог сорвать серию терактов в Дании

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Служба внешней разведки "Моссад" помогла полиции Дании предотвратить серию терактов.Об этом вечером субботы, 14 декабря, сообщил военный обозреватель Нир Двори, передает Arutz Sheva.По его словам, "Моссад" помог местным силовикам и разведслужбам в последний момент сорвать длинный список террористических актов.В ходе операции, проводившейся в последние несколько дней, датские силовики арестовали 21 подозреваемого в террористической деятельности.Сообщается, что террористы были пойманы в секретных квартирах в Копенгагене и нескольких других городах страны, прежде чем они смогли совершить волну террористических атак.