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Протесты из-за транспорта в шаббат: 10 задержанных | Фото:14.12 18:04   MIGnews.com

Протесты из-за транспорта в шаббат: 10 задержанных

Количество арестованных израильтян в Бней-Браке против запуска бесплатного общественного транспорта в шаббат увеличилось до 10 человек.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Уточняется, что несколько десятков ультраортодоксальных протестующих собрались в субботу в Бней-Брак, чтобы протестовать против новых автобусных маршрутов, действующих в Израиле в шаббат.

Демонстранты попытались заблокировать дорогу, соединяющую города Рамат-Ган и Петах-Тиква. Также произошли столкновения с полицией, которая охраняла общественный порядок.

Шесть демонстрантов были арестованы за беспорядки и нападения на правоохранителей во время акций протеста. Еще трое – в ходе акций протеста в пятницу, из-за чего общее количество задержанных достигло 10-ти.

Напомним, что бесплатный транспорт в выходные впервые запустили 22 ноября. Маршруты проходят через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон.

Из-за большого потока людей, желающих воспользоваться автобусом, было решено увеличить количество рейсов, а также расширить некоторые направления.

12 декабря стало известно, что городской совет Бат-Яма решил не присоединяться к запуску бесплатного общественного транспорта в шабат.


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