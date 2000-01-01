Протесты из-за транспорта в шаббат: 10 задержанных

Уточняется, что несколько десятков ультраортодоксальных протестующих собрались в субботу в Бней-Брак, чтобы протестовать против новых автобусных маршрутов, действующих в Израиле в шаббат.
Демонстранты попытались заблокировать дорогу, соединяющую города Рамат-Ган и Петах-Тиква. Также произошли столкновения с полицией, которая охраняла общественный порядок.
Шесть демонстрантов были арестованы за беспорядки и нападения на правоохранителей во время акций протеста. Еще трое – в ходе акций протеста в пятницу, из-за чего общее количество задержанных достигло 10-ти.
Напомним, что бесплатный транспорт в выходные впервые запустили 22 ноября. Маршруты проходят через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон.
Из-за большого потока людей, желающих воспользоваться автобусом, было решено увеличить количество рейсов, а также расширить некоторые направления.
12 декабря стало известно, что городской совет Бат-Яма решил не присоединяться к запуску бесплатного общественного транспорта в шабат.