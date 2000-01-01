14.12 17:02 MIGnews.com
Протесты против транспорта в шаббат: задержаны 6 человек
В субботу, 14 декабря, в Бней-Браке продолжились массовые акции протеста против бесплатного общественного транспорта в шаббат.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
В частности, десятки протестующих собрались на перекрестке улиц Жаботински и Абу Хацира. Информация о пострадавших не поступала. В течение дня были задержаны шесть человек.
Накануне в ходе акции протеста были задержаны 10 человек. Демонстранты пытаются блокировать движение транспорта.
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