14.12 17:02 MIGnews.com

Протесты против транспорта в шаббат: задержаны 6 человек

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В субботу, 14 декабря, в Бней-Браке продолжились массовые акции протеста против бесплатного общественного транспорта в шаббат.Об этом сообщила пресс-служба полиции.В частности, десятки протестующих собрались на перекрестке улиц Жаботински и Абу Хацира. Информация о пострадавших не поступала. В течение дня были задержаны шесть человек.Накануне в ходе акции протеста были задержаны 10 человек. Демонстранты пытаются блокировать движение транспорта.