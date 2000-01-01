Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Протесты против транспорта в шаббат: задержаны 6 человек | Фото:14.12 17:02   MIGnews.com

Протесты против транспорта в шаббат: задержаны 6 человек

В субботу, 14 декабря, в Бней-Браке продолжились массовые акции протеста против бесплатного общественного транспорта в шаббат.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В частности, десятки протестующих собрались на перекрестке улиц Жаботински и Абу Хацира. Информация о пострадавших не поступала. В течение дня были задержаны шесть человек.

Накануне в ходе акции протеста были задержаны 10 человек. Демонстранты пытаются блокировать движение транспорта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:30
В Гонконге предотвратили теракт
16:04
КНДР провела очередное ядерное испытание
15:37
Самолет "Эль-Аль" врезался в столб в Лас-Вегасе  
15:04
Самоа продлевает чрезвычайное положение из эпидемии кори
14:18
Джонсон выступил перед новыми избирателями
13:25
Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране
13:12
ЕС призывает к усилению борьбы с выбросами углерода
12:15
МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса
12:03
В аэропорту Стамбула изъяли рекордное количество наркотиков
11:19
Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина
11:08
Сотрудники ЦАХАЛа выступили против бюджетных изменений
10:36
Насралла: проблемы решит только коалиция в правительстве
10:14
США и Израиль призвали граждан ограничить поездки в Индию
09:02
ЮНЕСКО лишил карнавал в Бельгии статуса из-за антисемитизма
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus