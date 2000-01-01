14.12 16:30 MIGnews.com
В Гонконге предотвратили теракт
Полиция Гонконга задержала трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств.
Об этом сообщает местное издание China Daily.
Уточняется, что три человека подозреваются в подготовке терактов на территории специального административного района.
По версии полиции, задержанные "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".
В ходе операции были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.
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