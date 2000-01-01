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В Гонконге предотвратили теракт | Фото:14.12 16:30   MIGnews.com

В Гонконге предотвратили теракт

Полиция Гонконга задержала трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств.

Об этом сообщает местное издание China Daily.

Уточняется, что три человека подозреваются в подготовке терактов на территории специального административного района.

По версии полиции, задержанные "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".

В ходе операции были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.


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