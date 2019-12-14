14.12 15:37 MIGnews.com

Самолет "Эль-Аль" врезался в столб в Лас-Вегасе

תיעוד נוסף של מטוס הדרימליינר 787-9 של אל- על בלאס וגאס. @ynetalerts pic.twitter.com/4SY4pQVYDB — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) December 14, 2019

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Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" приземлился в Лас-Вегасе после того, как одно из его крыльев задело электрический столб.Об этом сообщает издание Ynet.Уточняется, что самолет Boeing 787 Dreamliner получил значительные повреждения – в крыле образовалась большая дыра. ЧП произошло вечером, 13 декабря.Из-за удара во всем аэропорту Лас-Вегаса прекратилось электроснабжение. Судя по результатам предварительного расследования, инцидент произошел из-за американского пилота, который решил не дожидаться помощника, указывающего ему направление. Мужчина самостоятельно повез лайнер на стоянку.Во время происшествия в самолете не было людей. Все 300 прилетевших из Израиля пассажиров вышли ранее при посадке."Полет из Лас-Вегаса в Тель-Авив был отменен из-за проблемы с самолетом, крыло которого было повреждено во время перевозки его на стоянку. Сообщение передано пассажирам. Компания занимается поиском альтернативных вариантов для не смогших улететь пассажиров. Мы приносим извинения за причиненные нашим клиентам неудобства", – заявили в авиакомпании.