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Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране | Фото:14.12 13:25   MIGnews.com

Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране

В пятницу, 13 декабря, израильская полиция провела три операции по аресту трех точек по выращиванию марихуаны, в ходе которых было изъято 1800 саженцев и сотни килограммов растений каннабиса. Общая предполагаемая стоимость - 13 миллионов шекелей.

Также, были арестованы девять человек были также арестованы, а трое других были задержаны Национальной группой по борьбе с серьезными и международными преступлениями, известной как Лахав 443, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным израильской полиции, рейды проходили в Холоне, Тель-Монд и Рамат-Ишай.

Предполагаемые подозреваемые в выращивании и распространении наркотических средств.

Официальный представитель израильской полиции заявил, что "[они] будут и впредь уделять внимание решению этой серьезной проблемы с целью разоблачения преступлений, которые угрожают общественной безопасности и причиняют вред, а также привлекать к ответственности виновных в совершении этого преступления".


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