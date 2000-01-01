14.12 13:25 MIGnews.com

Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране

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В пятницу, 13 декабря, израильская полиция провела три операции по аресту трех точек по выращиванию марихуаны, в ходе которых было изъято 1800 саженцев и сотни килограммов растений каннабиса. Общая предполагаемая стоимость - 13 миллионов шекелей.Также, были арестованы девять человек были также арестованы, а трое других были задержаны Национальной группой по борьбе с серьезными и международными преступлениями, известной как Лахав 443, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным израильской полиции, рейды проходили в Холоне, Тель-Монд и Рамат-Ишай.Предполагаемые подозреваемые в выращивании и распространении наркотических средств.Официальный представитель израильской полиции заявил, что "[они] будут и впредь уделять внимание решению этой серьезной проблемы с целью разоблачения преступлений, которые угрожают общественной безопасности и причиняют вред, а также привлекать к ответственности виновных в совершении этого преступления".