Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина
В галилейском городе Сахнин неизвестные обстреляли дом мэра города, а также подожгли его автомобиль.
Мэр города Абу Райя находился за границей во время инцидент, никто не пострадал. По сообщениям израильских СМИ, в связи со стрельбой арестовали двух подозреваемых.
О мотивах преступления пока неизвестно.
"В последнее время город переживает волну жестоких стрельб. Ситуация здесь очень тяжелая, и все страдают", - сказал житель Сахнина новостному сайту Ynet. Он добавил, что, если полиция не найдет стрелков, "в конечном итоге лидер местного совета будет убит".
Муниципальный совет созвал экстренное собрание в субботу утром, чтобы обсудить недавние акты насилия в Сахнине, сообщают 13-й канал.
ירי לעבר ביתו של ראש עיריית סכנין ספוואת אבו ריא והצתת רכבו.اطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين صفوت ابو ريا واضرام النار بسيارته pic.twitter.com/JS2YvGFpBo