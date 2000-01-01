14.12 11:19 MIGnews.com

Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина

ירי לעבר ביתו של ראש עיריית סכנין ספוואת אבו ריא והצתת רכבו.اطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين صفوت ابو ريا واضرام النار بسيارته pic.twitter.com/JS2YvGFpBo — sami abed alhamed سامي عبد الحميد (@samiaah10) 14 декабря 2019 г.

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В галилейском городе Сахнин неизвестные обстреляли дом мэра города, а также подожгли его автомобиль.Мэр города Абу Райя находился за границей во время инцидент, никто не пострадал. По сообщениям израильских СМИ, в связи со стрельбой арестовали двух подозреваемых.О мотивах преступления пока неизвестно."В последнее время город переживает волну жестоких стрельб. Ситуация здесь очень тяжелая, и все страдают", - сказал житель Сахнина новостному сайту Ynet. Он добавил, что, если полиция не найдет стрелков, "в конечном итоге лидер местного совета будет убит".Муниципальный совет созвал экстренное собрание в субботу утром, чтобы обсудить недавние акты насилия в Сахнине, сообщают 13-й канал.