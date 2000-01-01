Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина | Фото:14.12 11:19   MIGnews.com

Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина

В галилейском городе Сахнин неизвестные обстреляли дом мэра города, а также подожгли его автомобиль.

Мэр города Абу Райя находился за границей во время инцидент, никто не пострадал. По сообщениям израильских СМИ, в связи со стрельбой арестовали двух подозреваемых.

О мотивах преступления пока неизвестно.

"В последнее время город переживает волну жестоких стрельб. Ситуация здесь очень тяжелая, и все страдают", - сказал житель Сахнина новостному сайту Ynet. Он добавил, что, если полиция не найдет стрелков, "в конечном итоге лидер местного совета будет убит".

Муниципальный совет созвал экстренное собрание в субботу утром, чтобы обсудить недавние акты насилия в Сахнине, сообщают 13-й канал.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:15
МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса
12:03
В аэропорту Стамбула изъяли рекордное количество наркотиков
11:08
Сотрудники ЦАХАЛа выступили против бюджетных изменений
10:36
Насралла: проблемы решит только коалиция в правительстве
10:14
США и Израиль призвали граждан ограничить поездки в Индию
09:02
ЮНЕСКО лишил карнавал в Бельгии статуса из-за антисемитизма
08:13
Израильская команда впервые примет участие в Тур де Франс
08:03
ООН проголосовала за продление мандата БАПОР до 2023 года
06:09
Новый президент Аргентины вернулся на свою прежнюю работу
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:32
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
04:15
В Голливуде назвали режиссера десятилетия
03:19
Создатели "Игры престолов" снимут триллер про Лавкрафта
02:44
Ученые связали частый секс с памятью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus