14.11 09:27 MIGnews.com

Опубликован отчет о пострадавших от ракетных обстрелов

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" выпустила отчет о количестве пострадавших в результате двух дней ракетных обстрелов из Газы. Со вторника по четверг за медицинской помощью обратились 77 человек.Трое пострадавших получили легкие ранения: пожилая женщина в Ашкелоне, а также мужчины примерно 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия. 37 человек получили легкие травмы на пути к убежищам. 37 граждан находились в состоянии нервного шока.Тяжелым остается состояние восьмилетней девочки в больнице "Вольфсон", потерявшей сознание во время обстрелов.Минздрав Газы также опубликовал отчет. После объявления о прекращении огня, министерство здравоохранения Газы опубликовало ответ об убитых и раненых в результате атак ЦАХАЛа 12-14 ноября. Убиты 34 жителя анклава, 111 получили ранения. Среди убитых три женщины и восемь несовершеннолетних. Среди раненых 20 женщин и 46 несовершеннолетних.По сведениям израильских военных, не менее 23 убитых были боевиками "Исламского джихада".В ночь на 14 ноября, за несколько часов до прекращения огня, ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дир аль-Балахе дом одного из наиболее влиятельных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Расми Абу Малхуса. Он был убит, еще пятеро получили ранения.