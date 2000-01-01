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Опубликован отчет о пострадавших от ракетных обстрелов | Фото:14.11 09:27   MIGnews.com

Опубликован отчет о пострадавших от ракетных обстрелов

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" выпустила отчет о количестве пострадавших в результате двух дней ракетных обстрелов из Газы. Со вторника по четверг за медицинской помощью обратились 77 человек.

Трое пострадавших получили легкие ранения: пожилая женщина в Ашкелоне, а также мужчины примерно 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия. 37 человек получили легкие травмы на пути к убежищам. 37 граждан находились в состоянии нервного шока.

Тяжелым остается состояние восьмилетней девочки в больнице "Вольфсон", потерявшей сознание во время обстрелов.

Минздрав Газы также опубликовал отчет. После объявления о прекращении огня, министерство здравоохранения Газы опубликовало ответ об убитых и раненых в результате атак ЦАХАЛа 12-14 ноября. Убиты 34 жителя анклава, 111 получили ранения. Среди убитых три женщины и восемь несовершеннолетних. Среди раненых 20 женщин и 46 несовершеннолетних.

По сведениям израильских военных, не менее 23 убитых были боевиками "Исламского джихада".

В ночь на 14 ноября, за несколько часов до прекращения огня, ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дир аль-Балахе дом одного из наиболее влиятельных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Расми Абу Малхуса. Он был убит, еще пятеро получили ранения.


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