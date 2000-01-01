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Протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу 14.11 09:40   MIGnews.com

Протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу

Участники антиправительственных протестных акций продолжают перекрывать дороги и развязки в Гонконге.

В четверг утром, на данный момент полностью перекрыто движение транспорта по ключевому автомобильному туннелю "Кросс-харбор", соединяющему островную часть специального административного района КНР с материковой.

В городе продолжаются стычки между манифестантами и правоохранителями, пишет BangkokPost.

Десятки студентов Политехнического университета обстреливают сотрудников полиции из луков и закидывают "коктейлями Молотова". Спецподразделения отвечают слезоточивым газом.


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