Протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу
Участники антиправительственных протестных акций продолжают перекрывать дороги и развязки в Гонконге.
В четверг утром, на данный момент полностью перекрыто движение транспорта по ключевому автомобильному туннелю "Кросс-харбор", соединяющему островную часть специального административного района КНР с материковой.
В городе продолжаются стычки между манифестантами и правоохранителями, пишет BangkokPost.
Десятки студентов Политехнического университета обстреливают сотрудников полиции из луков и закидывают "коктейлями Молотова". Спецподразделения отвечают слезоточивым газом.