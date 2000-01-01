14.11 07:19 MIGnews.com

Израиль обвинили в нападении на гражданский офис в Газе

Conflicting information is circulating about what exactly hit the @ichr_pal office in Gaza and where the attack came from. @amnesty is calling for an impartial investigation into this incident and other events in Gaza today — Amnesty International (@amnesty) 12 ноября 2019 г.

Video from the @Reuters livestream via @RelicHq showing the errant Palestinian rocket falling short and hitting the Palestinian Independent Commission For Human Rights building in Gaza. Not an Israeli airstrike. pic.twitter.com/P76Dx0RyIU — ELINT News (@ELINTNews) 13 ноября 2019 г.

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В офис Палестинской независимой комиссии по правам человека (ICHR) в Газе во вторник, 12 ноября, попала ракета. По заявлению, израильских сил её выпустили палестинцы внутри анклава, а не ЦАХАЛ, как заявляли некоторые организации.ICHR обвинил Израиль в обстреле, в котором был ранен один работник и получило значительный ущерб здание центра. Amnesty International и левая активистская группа США Code Pink осудили Израиль.Однако ракета, поразившая пятый этаж офисного здания, была выпущена террористами из Газы - почти наверняка палестинской группой "Исламский джихад" - ракета не смогла долететь до Израиля, сообщил Haaretz в среду. В социальных сетях появилось неподтвержденное видео, на котором видна ракета, поразившая офис ICHR.Местные палестинские СМИ почти полностью добровольно молчат об инциденте, что является еще одним свидетельством того, что ракета была палестинской. Взрыв нанес серьезный ущерб зданию. Один человек был легко ранен.Haaretz сообщает, что силы внутренней безопасности ХАМАСа и местные пожарные убрали остатки ракет.ICHR, который отслеживает нарушения прав человека в Палестинской администрации на Западном берегу и в Газе, опубликовал заявление, осуждающее "ракету Израиля" и призывающее международное сообщество начать расследование.Amnesty International написала в Твиттере, что осуждает "израильскую ракету" и заявила, что "удары по гражданским зданиям являются нарушением международного права".Несколько часов спустя Amnesty опубликовала еще один твит, в котором говорилось: "Появляется противоречивая информация о том, что именно произошло в офисе ICHR в Газе и откуда произошло нападение"."Amnesty призывает к беспристрастному расследованию этого инцидента и других событий в Газе сегодня", - пишет группа.