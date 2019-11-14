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Стрельба в калифорнийской школе: есть пострадавшие | Фото:14.11 19:11   MIGnews.com

Стрельба в калифорнийской школе: есть пострадавшие

В четверг, 14 ноября, неизвестный устроил перестрелку в средней школе к северу от Лос-Анджелеса.

Это случилось в городе Санта-Кларита. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Учебное заведение эвакуировали, а подозреваемый скрылся с места преступления, сообщают местные СМИ. Калифорнийская полиция объявила этого человека в розыск.

Подозреваемого описали, как мужчину азиатского происхождения в черной одежде. Подробности уточняются. Неподтвержденные источники уточняют, что пострадали семь человек, из которых один - в критическом состоянии.






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