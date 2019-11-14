14.11 19:11 MIGnews.com

Стрельба в калифорнийской школе: есть пострадавшие

Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L — CBS News 8 (@CBS8) November 14, 2019

WATCH LIVE: Multiple people injured after shooting at Saugus High School in Santa Clarita https://t.co/1znLA2W0Ie — CBS News 8 (@CBS8) November 14, 2019

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В четверг, 14 ноября, неизвестный устроил перестрелку в средней школе к северу от Лос-Анджелеса.Это случилось в городе Санта-Кларита. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Учебное заведение эвакуировали, а подозреваемый скрылся с места преступления, сообщают местные СМИ. Калифорнийская полиция объявила этого человека в розыск.Подозреваемого описали, как мужчину азиатского происхождения в черной одежде. Подробности уточняются. Неподтвержденные источники уточняют, что пострадали семь человек, из которых один - в критическом состоянии.